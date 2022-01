Una vita: Antonito viene cacciato di casa e confessa tutto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo le anticipazioni di Una vita, Antonito viene cacciato di casa e confessa tutto. È la fine del matrimonio con Lolita? Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una vita, in onda giovedì 27 gennaio 2022. Le trame della soap opera spagnola parlano di una grande tensione tra Antonito e Lolita. È attesa una svolta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo le anticipazioni di Unadi. È la fine del matrimonio con Lolita? Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una, in onda giovedì 27 gennaio 2022. Le trame della soap opera spagnola parlano di una grande tensione trae Lolita. È attesa una svolta L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : A soli 12 anni, una vita spezzata, una famiglia stravolta. Un dolore devastante. Cosa ha provocato un infarto fulmi… - TeresaBellanova : Conte - mentendo - afferma che loro un anno fa hanno chiamato Draghi ad una assunzione di responsabilità. Io ricor… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - russotweet : RT @russotweet: Non si tratta di ricordare la scadenza di una data, ma qualche cosa di più, che da molto valore alla vita. Sopratutto verso… - Holly_Hamilton8 : RT @BelpietroTweet: Sileri minaccia di rendere la vita difficile ai non vaccinati «perché sono un pericolo». Una panzana, già ripetuta a Mo… -