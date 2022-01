“Sulla via del Colle, la politica ha perso la bussola”. Parla Revelli: “Qualunque soluzione arriverà sarà indegna di un Paese civile. Supermario? È diventato Mini” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Siamo di fronte a un sistema politico sempre più simile alla commedia all’italiana”. Questo il giudizio del professore Marco Revelli Sulla difficile partita del Quirinale. Alla luce delle tre votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica, che idea si è fatto? “Il nostro sistema politico è arrivato a questa scadenza, prevedibile e prevista, nel modo peggiore possibile. Lo spettacolo che è stato dato in questi tre giorni è desolante. Siamo davanti a un sistema politico non solo frammentato ma del tutto frantumato, con i due schieramenti, ossia il centrodestra che in realtà è destra e il centrosinistra che di sinistra ha ben poco, che sono attraversati da conflitti interni che sono difficilmente riconducibili a una razionalità politica. Nel pieno di un’emergenza sanitaria che non è finita, assistiamo a un collasso della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Siamo di fronte a un sistema politico sempre più simile alla commedia all’italiana”. Questo il giudizio del professore Marcodifficile partita del Quirinale. Alla luce delle tre votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica, che idea si è fatto? “Il nostro sistema politico è arrivato a questa scadenza, prevedibile e prevista, nel modo peggiore possibile. Lo spettacolo che è stato dato in questi tre giorni è desolante. Siamo davanti a un sistema politico non solo frammentato ma del tutto frantumato, con i due schieramenti, ossia il centrodestra che in realtà è destra e il centrosinistra che di sinistra ha ben poco, che sono attraversati da conflitti interni che sono difficilmente riconducibili a una razionalità. Nel pieno di un’emergenza sanitaria che non è finita, assistiamo a un collasso della ...

