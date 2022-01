“State zitte”: così Contri vuole dimostrare di sapere più delle figlie perché è morta una donna novax | VIDEO (Di giovedì 27 gennaio 2022) Senza alcun rispetto, senza conoscere a fondo la storia e affidandosi solamente alle sue convinzioni anti-vacciniste e sulla presunta efficacia della cosiddette “cure domiciliari”. Alberto Contri torna a riempire i palinsesti televisivi, questa volta in collegamento con Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, e se la prende con due donne, figlie di una madre che aveva scelto di non vaccinarsi e che, dopo il contagio, si era “affidata” a quel gruppo di medici che “opera” via internet proponendo delle terapie che (come già accaduto in altri casi) si sono rivelate inefficaci. Alberto Contri zittisce le figlie di una donna no vax morta di Covid Le due donne hanno raccontato il proprio dramma personale, anche nel tentativo di convincere – con la loro testimonianza – chi ancora ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Senza alcun rispetto, senza conoscere a fondo la storia e affidandosi solamente alle sue convinzioni anti-vacciniste e sulla presunta efficacia della cosiddette “cure domiciliari”. Albertotorna a riempire i palinsesti televisivi, questa volta in collegamento con Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, e se la prende con due donne,di una madre che aveva scelto di non vaccinarsi e che, dopo il contagio, si era “affidata” a quel gruppo di medici che “opera” via internet proponendoterapie che (come già accaduto in altri casi) si sono rivelate inefficaci. Albertozittisce ledi unano vaxdi Covid Le due donne hanno raccontato il proprio dramma personale, anche nel tentativo di convincere – con la loro testimonianza – chi ancora ...

