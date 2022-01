Sci alpino | Corinne Suter è la più veloce nella prima prova della discesa di Garmisch | 9a Nadia Delago | Brignone non forza

(Di giovedì 27 gennaio 2022)ha fatto registrare il miglior tempodi-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Sulla pista denominata “Kandahar” (con condizioni ideali di sole pieno, temperatura di -1° e neve compatta), che oggi presentava la tracciatura di Jean-Philippe Vulliet, la svizzera ha chiuso il suo allenamento con il crono di 1:41.30, precedendo per appena 6 centesimi la tedesca Kira Weidle. Terza posizione per la svizzera Jasmine Flury a 30 centesimi, mentre è quarta la francese Romane Miradoli a 53. Da questo punto in avanti, i distacchi si fanno più ampi. Quinta posizione per l’austriaca Cornelia Huetter a 1.17, davanti alle connazionali Tamara ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - OA_Sport : #Sci alpino, Corinne #Suter è la più veloce nella prima prova della discesa di Garmisch, 9a Nadia #Delago,… - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2022: Elena Dolmen fa sua la discesa di Sankt Anton precedendo ben 3 austriache! -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

C'entrano le variabili dello, la malasorte, ma anche il coraggio vivo che l'ha portata fin qui in testa alla classifica di discesa libera e che l'avrebbe portata guidare la delegazione ...Nel villaggio di Chaoyang saranno accolti prevalentemente gli atleti che gareggiano in sport come pattinaggio, curling e hockey su ghiaccio, mentre quello di Yanqing per bob, slittino e. ...Una splendida Elena Dolmen piega la pattuglia austriaca e si aggiudica la discesa di Sankt Anton, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2021-2022. La ventiquattrenne bellunese ha centra ...Dal "sia fatta la volontà di Dio" ad "avanti con fiducia", nei suoi messaggi non scontati tutta la forza di Sofia Goggia, campionessa con la maiuscola. Michela Moioli che ne prende il testimone come p ...