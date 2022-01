Riabilitazione e buon umore: Benedetta Rossi recupera velocemente dopo l’intervento (Di giovedì 27 gennaio 2022) A meno di una settimana dall’intervento alla schiena Benedetta Rossi ha iniziato la Riabilitazione ed è già in gran ripresa. Giorno dopo giorno mostra ai suoi follower come procede, come sta, quali sono le sue emozioni e confida di tornare presto ai fornelli e alle sue ricette. Con Marco si fa grandi risate, suo marito la coccola di continuo, Benedetta Rossi non deve affaticarsi, deve procedere con calma un passo dopo l’altro. Suo marito finge di essere già stanco della situazione ma la realtà è nei loro volti. Hanno avuto entrambi paura ma solo Benedetta l’ha confessato. L’operazione non è stata una passeggiata ma è andata benissimo. Al suo cane dice che ha due pezzetti in più nella schiena e sono quei pezzetti e la cicatrice di 15 cm ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022) A meno di una settimana dalalla schienaha iniziato laed è già in gran ripresa. Giornogiorno mostra ai suoi follower come procede, come sta, quali sono le sue emozioni e confida di tornare presto ai fornelli e alle sue ricette. Con Marco si fa grandi risate, suo marito la coccola di continuo,non deve affaticarsi, deve procedere con calma un passol’altro. Suo marito finge di essere già stanco della situazione ma la realtà è nei loro volti. Hanno avuto entrambi paura ma solol’ha confessato. L’operazione non è stata una passeggiata ma è andata benissimo. Al suo cane dice che ha due pezzetti in più nella schiena e sono quei pezzetti e la cicatrice di 15 cm ...

