Quirinale: per ora non convocata capigruppo per due votazioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Al momento non è stata convocata la capigruppo congiunta per passare alle due votazioni. A quanto si spiega, infatti, al di là delle dichiarazioni delle forze politiche non è stata fatta alcuna richiesta formale alla presidenza della Camera eccetto, l'altro ieri, da parte di Italia Viva con una lettera di Maria Elena Boschi al presidente Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Al momento non è statalacongiunta per passare alle due. A quanto si spiega, infatti, al di là delle dichiarazioni delle forze politiche non è stata fatta alcuna richiesta formale alla presidenza della Camera eccetto, l'altro ieri, da parte di Italia Viva con una lettera di Maria Elena Boschi al presidente Fico.

Advertising

EnricoLetta : Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di gover… - VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - flaviatriage65 : RT @ladyonorato: Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteranno #Dra… - Mcristi41002583 : RT @NFratoianni: #EuropaVerde e #SinistraItaliana voteranno #LuigiManconi alla 4ª chiamata per l'elezione del Presidente della Repubblica.… -