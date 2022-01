Quirinale, in corso l'ennesimo vertice del Centrodestra Salvini insiste: "Draghi è prezioso a Palazzo Chigi" (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' iniziato intorno alle 9 il vertice dei leader del Centrodestra a Palazzo Montecitorio in vista dell'inizio della quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' iniziato intorno alle 9 ildei leader delMontecitorio in vista dell'inizio della quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Presenti Matteo, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro... Segui su affaritaliani.it

