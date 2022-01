Quirinale, Fedriga: “Tempi contratti ma non drammatizziamo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – “Sono fiducioso nel Parlamento. Sono uno degli umili delegati regionali. Non seguo direttamente le trattative. Ci incontreremo e valuteremo”: così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (foto). “In Italia drammatizziamo molto. Tutte le elezioni presidenziali sono avvenute in più votazioni, d’altronde eleggiamo la prima carica dello Stato. È giusto che le forze politiche facciano le loro proposte. Servono dei Tempi contratti visto situazione pandemica ma non si può pensare che si decida alla prima-seconda votazione. Stiamo eleggendo il presidente della Repubblica”, conclude Fedriga. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – “Sono fiducioso nel Parlamento. Sono uno degli umili delegati regionali. Non seguo direttamente le trattative. Ci incontreremo e valuteremo”: così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano(foto). “In Italiamolto. Tutte le elezioni presidenziali sono avvenute in più votazioni, d’altronde eleggiamo la prima carica dello Stato. È giusto che le forze politiche facciano le loro proposte. Servono deivisto situazione pandemica ma non si può pensare che si decida alla prima-seconda votazione. Stiamo eleggendo il presidente della Repubblica”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

