Quirinale | Casini a Letta e Renzi | «Nessuna prova di forza sul mio nome» Il leader di Iv lo rassicura | «Non farai la fine di Forlani»

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - lorepregliasco : === Quirinale: fonti, c.destra discute su proposta Casini (AGI) = - Tommasolabate : La notte rimette in pista la candidatura di Draghi, sgonfia leggermente le ruote alla macchinina di Casini, buca le… - Dome689 : RT @you_trend: Dettaglio dei 44 voti andati ad altri candidati nella 4a votazione: Marta Cartabia 6 Mario Draghi 5 Giualiano Amato 4 Pier… - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: ?? #Quirinale, prova #Casini altrimenti ce la fa #Draghi ?? #Grillo e #DiMaio le spine nel fianco di #Conte ?? #Covid solo un mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Casini

Otto voti sono andati a Luigi Manconi, 6 alla ministra Cartabia, 5 al presidente del Consiglio Mario Draghi, 4 ad Amato, 3 ae 2 a Belloni. Le nulle sono state 5, i voti dispersi 20. In tutto ...... perdere Draghi Intervista a Lamberto Dini: 'Draghi alsarebbe nell'interesse del Paese, ma ci andrà' Quanto alle interpretazioni di questo 'boom' di voti per il capo dello Stato ...(Adnkronos) ''Non lavoro per Casini, ma lui ha obiettivamente tutte le qualità per essere eletto", assicura. E ancora: ''Ma cavolo, se non è super partes lui, chi lo è?" (Adnkronos) Draghi “appena si ...Otto voti per Luigi Manconi, 6 vanno alla ministra Cartabia, 5 al premier Mario Draghi, 4 ad Amato, 3 a Casini e 2 a Belloni. Le nulle sono state 5, i voti dispersi 20. In tutto i presenti sono stati ...