(Di giovedì 27 gennaio 2022) "Da noi non c'è stata nessuna rosa perché non ci mettiamo a fare. I nomi si fanno nel momento in cui ci si siede insieme e si fa sul serio. Finora la destra ha avuto un metodo proprio, non ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Boldrini

Finora però Salvini ha voluto giocarsi una sua partita ma ieri ha capito che non funziona...", ha aggiunto."L'elezione del presidente questa volta è molto importante ma poi si deve pensare ...... sotto gli occhi allora divertiti dei social media, erano stati scrutinati da una Laura...dell'epoca come il "candidato della Rete al Colle" e ci fu anche un flash mob davanti al, ...Giovedì, 27 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, Boldrini: Salvini ha fatto giochini, ma non ci stiamo Roma, 27 gen. (askanews) - "Da noi non c'è stata nessuna rosa perché non ci mettiamo a fare gioc ...In Parlamento, nei posti riservati alla stampa, c’è ancora lo spazio per le penne e il calamaio, come testimonia un’immagine che gira su Twitter. Si rimane a fissarla un po i ...