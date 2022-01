Quirinale 2022, per Pd scheda bianca anche in quarta votazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – A poco più di un’ora e mezza dalla quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica, il Pd ha deciso di non fare una riunione per valutare la situazione ma di andare in aula e votare scheda bianca. La riunione, a quanto si apprende, potrebbe tenersi invece nel pomeriggio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – A poco più di un’ora e mezza dallaper l’elezione del presidente della Repubblica, il Pd ha deciso di non fare una riunione per valutare la situazione ma di andare in aula e votare. La riunione, a quanto si apprende, potrebbe tenersi invece nel pomeriggio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - PaoloCaminiti1 : Quirinale 2022, M5S in tensione su Casellati: 'Non ci chiedano di votarla' - globalistIT : -