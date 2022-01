Qui Juve – Tutto su Koulibaly se parte De Ligt

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Kalidouè il primo obiettivo in casantus in caso dinza di De. Stando a quanto riportando da La Gazzetta dello Sport, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Barrenechea è tornato ad allenarsi in gruppo?? Bentornato, Enzo! ?? ?? Qui la gallery completa dell'alle… - juventusfc : Con i nostri gol, fin qui, abbiamo piantato insieme a @onetreeplanted 14400 alberi ???? ?? - juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - annamarone : RT @UmbertoF97: L’esultanza polemica è nata e morta lì, nessun caso eclatante. La Juve ha spostato tutto a febbraio, ma era già tutto fatto… - LucaDColella : RT @NonEvoluto: L'analisi della situazione riportata da @FrancescoOrdine nel suo ultimo editoriale per @MilanNewsit, è una delle più lucide… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui Juve

Forzazzurri

Calciomercato Juventus, l'intreccio con il Milan rischia di surriscaldarsi nel corso delle prossime ore: l'addio è necessario. Ne sentiremo delle belle dafino al 31 gennaio. E così, non solo il possibile passaggio di Morata al Barcellona, operazione che sembrava fino a poco tempo molto calda, vive una fase di stallo, ma anche il futuro di Dejan ......E LA UEFA - C'è però di più eentrano in gioco fatturati e ricavi. L'ex presidente della Figc , Carlo Tavecchio , intervistato oggi da 1 Station Radio parlando delle spese di Inter eha ...La fumata bianconera non è ancora arrivata, ma giovedì è il giorno dell’incontro fra gli agenti di Dusan Vlahovic e la Juventus: l’accordo con la Fiorentina fino a 75 milioni di euro con i bonus è rag ...È un messaggio chiaro e netto quello che la Vecchia Signora ha inviato all'Italia con il colpo Vlahovic, dopo un mercato estivo vissuto praticamente nell'ombra con il solo arrivo di Locatelli e quello ...