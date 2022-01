Pregliasco fa marcia indietro e ritira la circolare sui pazienti non vaccinati: valeva per l’emergenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una disposizione dovuta al principio di precauzione per l’acuirsi dell’emergenza Covid-19. Che però ora “è decaduta” alla luce del mutato scenario epidemiologico. La lettera di Pregliasco a Belpietro Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano ‘La Verità’, Maurizio Belpietro, il superamento della circolare che prevedeva il rinvio di interventi non urgenti su pazienti fragili, tra i quali venivano comprese anche le persone non in possesso di super Green pass. Una scelta che avviene dopo la serrata campagna contro il virologo e la sua circolare da parte dello stesso quotidiano e della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano. LEGGI ANCHE Nuove accuse contro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una disposizione dovuta al principio di precauzione per l’acuirsi delCovid-19. Che però ora “è decaduta” alla luce del mutato scenario epidemiologico. La lettera dia Belpietro Fabrizio, direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano ‘La Verità’, Maurizio Belpietro, il superamento dellache prevedeva il rinvio di interventi non urgenti sufragili, tra i quali venivano comprese anche le persone non in possesso di super Green pass. Una scelta che avviene dopo la serrata campagna contro il virologo e la suada parte dello stesso quotidiano e della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano. LEGGI ANCHE Nuove accuse contro ...

