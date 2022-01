Poliziotti sentono abbai provenire da un campo di mais, trovano bambina scomparsa protetta dal suo cane (Di giovedì 27 gennaio 2022) Rendersi conto che uno dei propri figli è scomparso deve essere una delle esperienze più terribili al mondo. Come genitori, il nostro primo istinto è quello di amare e proteggere i nostri figli a tutti i costi, perciò quando scompaiono e non si può fare nulla per porre rimedio alla situazione, non ci vuole molto prima che sopraggiunga il panico. Timberlyn Merritt è una mamma casalinga impegnatissima. Sua figlia di 3 anni, Remy, è sempre in movimento. Il loro yorkshire di 1 anno la segue continuamente. Ma quando l’estate scorsa la figlia di 3 anni di Timberlyn è scomparsa, la mamma del Missouri è andata nel panico. È successo tutto molto in fretta, ma dopo qualche secondo la mamma si è resa conto di quanto accaduto. La sua bambina è scomparsa senza lasciare traccia. Come se non bastasse, era notte e la famiglia vive a ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 27 gennaio 2022) Rendersi conto che uno dei propri figli è scomparso deve essere una delle esperienze più terribili al mondo. Come genitori, il nostro primo istinto è quello di amare e proteggere i nostri figli a tutti i costi, perciò quando scompaiono e non si può fare nulla per porre rimedio alla situazione, non ci vuole molto prima che sopraggiunga il panico. Timberlyn Merritt è una mamma casalinga impegnatissima. Sua figlia di 3 anni, Remy, è sempre in movimento. Il loro yorkshire di 1 anno la segue continuamente. Ma quando l’estate scorsa la figlia di 3 anni di Timberlyn è, la mamma del Missouri è andata nel panico. È successo tutto molto in fretta, ma dopo qualche secondo la mamma si è resa conto di quanto accaduto. La suasenza lasciare traccia. Come se non bastasse, era notte e la famiglia vive a ...

