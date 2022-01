Nicky Hilton è incinta

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto: RNG/HSS©/ Kikapress.com Congratulazioni ae al suo maritino James Rothschild: la coppia è infatti in attesa del suo terzo figlio. La notizia è stata confermata a People dal portavoce dei due coniugi, il quale ha spiegato che la nascita del piccolo è prevista per l’estate 2022, ma non ha dato dettagli riguardo al sesso del nascituro.e James si sono giurati amore eterno a Londra nel 2015 e sono diventati genitori di due bambine: Theodora e Lily Grace. L'articolo proviene da City Roma News.

RNG/HSS©/ Kikapress.com Congratulazioni ae al suo maritino James Rothschild : la coppia è infatti in attesa del suo terzo figlio. La notizia è stata confermata a People dal portavoce dei due coniugi, il quale ha spiegato che la ...