Nascondeva 13 kg di droga in casa, carabinieri arrestano operaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 25 Gennaio, alle ore 17, a Cercenasco, i carabinieri della Stazione di Cumiana hanno arrestato un uomo di 38 anni, operaio, per possesso di droga. A casa dell'uomo, i militari dell'Arma hanno trovato 13 kg di droga, tra marijuana e hashish, 1 bilancino precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Nuova Società.

