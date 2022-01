Minibond | report di Azimut | Italia a un passo da quota mille

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono quasi, dal 2014 a oggi, iemessi dalle aziendene per finanziare i propri progetti. Nello specifico, al 31 dicembre 2021 si registrano 970, di cui 614 ancora in essere, per 652 emittenti unici e un controvalore di circa 6,6 miliardi di euro. Nel corso del 2021 si contano 150 emissioni totali, di cui 26te su Borsana e 124 collocate privatamente, per un controvalore complessivo di 894,7 milioni di euro e 134 emittenti unici. La dinamica su base trimestrale è stata piuttosto altalenante, con un quarto trimestre sottotono in base ai dati raccolti finora, rispetto a quanto registrato nell’ultimo trimestre del 2020. Questo quanto emerge dall’ultimo numero del Barometrotrimestrale redatto da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minibond report

Il Denaro

Dai dati raccolti neldell'FSB del febbraio 2020 risulta che tale intermediazione ammonta a ... ma anche acquistare i cosiddetti. Ancora i fondi cosiddetti mezzanini sono in grado di ......anche il mercato dei, con un aumento del 17% rispetto allo scorso anno, e quello del crowdfunding, in particolare il lending, con un incremento del 73% rispetto allo scorso anno. Nel...Singapore's public image as a leading financial centre has been damaged. Government action will restore confidence.