Merci più care nei negozi? 'I responsabili sono gli speculatori e non certo chi le trasporta' (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Le prime vittime dell'aumento spropositato del carburante sono gli autotrasportatori ma, paradossalmente viene scaricata su di loro, più deboli e non adeguatamente rappresentati, la responsabilità ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Le prime vittime dell'aumento spropositato del carburantegli autotori ma, paradossalmente viene scaricata su di loro, più deboli e non adeguatamente rappresentati, latà ...

Merci più care nei negozi? 'I responsabili sono gli speculatori e non certo chi le trasporta' ...settore dell'autotrasporto viene indicato come il principale responsabile degli aumenti delle merci'... si ritrova a fare una spesa sempre più cara. 'Il confronto dei prezzi del gasolio tra gennaio 2021 ...

Brennero sempre più a ostacoli per l'export italiano: anche Teresa Bellanova dice no ai costi extra ...ha colto l'occasione per ribadire la disponibilità dell'associazione a dare il proprio apporto "per risolvere una questione che da anni viola il principio della libera circolazione delle merci in ...

