Ma in pista resta anche Draghi Il premier sente Letta e Salvini

Advertising

_Morik92_ : Confermata l'anticipazione di @marcoconterio su TMW. Qualora dovesse partire un centrocampista, la #Juve ha chiesto… - MFajriyansyah : RT @ilbianconerocom: Juve, la pista Nandez resta calda: il Cagliari chiede due contropartite - AlbOr_EsSence : RT @ilbianconerocom: Juve, la pista Nandez resta calda: il Cagliari chiede due contropartite - HiPeople_21 : Juve-Nandez, la pista resta viva. Kaio Jorge e Ranocchia contropartite? Le news - Sky Sport - CalcioOggi : Juve-Nandez, la pista resta viva. Kaio Jorge e Ranocchia contropartite? Le news - Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : pista resta

Se la trattativa per Dusan Vlahovic è ormai in fase di chiusura, la Juventus continua a lavorare per provare a chiudere altri colpi di mercato prima della fine della finestra di gennaio. Per il ......sono riusciti a piazzare quattro giocatori lasciati ai margini da Mourinho e in sospeso... L'ultimo tassello nei sogni di Mourinho è un altro centrocampista, con laXhaka ancora viva, ma ...E questo nonostante il capo dello Stato abbia detto più volte di non essere disponibile per un secondo mandato. Il bis, insomma, resta sullo sfondo, come ultima scialuppa di salvataggio. Il confronto, ...I segnali del Parlamento: prevale la volontà di portare a termine la legislatura. L'ex presidente della Camera visto come scelta di stabilità e come rivincita della politica sui tecnici. Prima chiama ...