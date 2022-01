Keys non ha scampo: Barty prima finalista. In campo Swiatek - Collins (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ashleigh Barty è la prima semifinalista dell'Australian Open. L'aussie ha sconfitto in due set (6 - 1 6 - 3) in un'ora e due minuti la statunitense Madison Keys. Tra poco in campo Danielle Collins (... Leggi su gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ashleighè lasemidell'Australian Open. L'aussie ha sconfitto in due set (6 - 1 6 - 3) in un'ora e due minuti la statunitense Madison. Tra poco inDanielle(...

LGuidobaldi : Lucida e chirurgica Ashleigh #Barty che non fa giocare #Keys e vola per la prima volta in F all’ #AusOpen , la terz… - WeAreTennisITA : BARTY IN FINALE ?????? Non si vede chi possa fermare la corsa della numero 1 verso il suo terzo Slam: una passeggiata… - cur_mic : La Keys è l’UNICA giocatrice che mi fa passare dal dire “ma quando vai in lungolinea?” a “non osare andare in lungolinea” #AusOpen - Claugia1977 : @GeorgeSpalluto Quindi la Giorgi può ritenersi soddisfatta... per caso sai anche quante palle break ha concesso in… - helvsin : complimenti a keys e collins per questa finale, veramente non vedo l'ora di guardarla -