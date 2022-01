Il cadavere di un bimbo di 10 anni trovato in una valigia: ricercata la madre (Di venerdì 28 gennaio 2022) Orrore e sgomentoa Parigi dove un bambino è stato ritrovato il cadavere chiuso in una valigia. Era scomparso da Ferrières-en-Brie, un comune storico che sorge fra la Senna e la Marna. Il piccolo cadavere è stato... Leggi su europa.today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Orrore e sgomentoa Parigi dove un bambino è stato riilchiuso in una. Era scomparso da Ferrières-en-Brie, un comune storico che sorge fra la Senna e la Marna. Il piccoloè stato...

