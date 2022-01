Horizon Forbidden West è ufficialmente in fase gold! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelle scorse ore, Guerrilla Games ha confermato che Horizon Forbidden West è entrato ufficialmente in fase gold: siete pronti a mettere mano sulla nuova avventura di Aloy? Febbraio sarà decisamente un mese infernale, forse ai livelli dello scorso settembre. Dying Light 2 ed Elden Ring sono i primi due nomi altisonanti che ci vengono in mente, oltre che, ovviamente, il protagonista di questo articolo. Horizon Forbidden West è il sequel diretto di Zero Dawn, con cui si scambia giusto sei mesi in termini di narrativa, ed arriverà il prossimo 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Considerando quanto siano alte le aspettative, visto anche quanto mostrato dalla stessa Sony nel corso del tempo e quanto sia stato amato il primo capitolo, è indubbio ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelle scorse ore, Guerrilla Games ha confermato cheè entratoingold: siete pronti a mettere mano sulla nuova avventura di Aloy? Febbraio sarà decisamente un mese infernale, forse ai livelli dello scorso settembre. Dying Light 2 ed Elden Ring sono i primi due nomi altisonanti che ci vengono in mente, oltre che, ovviamente, il protagonista di questo articolo.è il sequel diretto di Zero Dawn, con cui si scambia giusto sei mesi in termini di narrativa, ed arriverà il prossimo 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Considerando quanto siano alte le aspettative, visto anche quanto mostrato dalla stessa Sony nel corso del tempo e quanto sia stato amato il primo capitolo, è indubbio ...

