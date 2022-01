Green pass illimitato per i guariti e i vaccinati con tre dosi dal 1° febbraio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Niente tamponi per chi arriva dall’estero. Il governo modificherà le regole in vigore dal 1°. No all’ingresso dei positivi in classe

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - LKynes4 : RT @VittorioBanti: Ma se la durata del Super Green Pass viene ridotta da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, perché già ADESSO ai guariti… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19, stop allo stato d'emergenza e addio ai colori, governo pronto ad allentare le restrizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Ieri mattina milioni di cinesi a Pechino si sono svegliati e sono stati assaliti dal panico scoprendo che il loroera bloccato. Né Wechat, né Beijing Tong, né Alipay riportavano traccia del risultato dei tamponi effettuati o dell'avvenuta vaccinazione. Risultato? Impossibile andare al lavoro, prendere ...... la "strage dei visoni" arriva in tribunale interrogata la premier Mette Frederiksen Covid: fine restrizioni in Irlanda,esteso in Romania, boom di "Omicron 2" in DanimarcaGreen pass. Si va poi verso l'eliminazione della 'tagliola' - che scatterà da martedì prossimo primo febbraio - dei sei mesi di durata del certificato verde per i vaccinati che hanno ricevuto la terza ...I dati sui contagi da giorni sono incoraggianti e l’ottanta per cento degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale. Il Governo si prepara ad allentare la stretta delle misure anti-Covid, così come è ...