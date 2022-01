Green Pass: estensione per i vaccinati in ciclo completo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da febbraio basterà il Green Pass per arrivi da Ue, infatti il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente il Green Pass. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche ulteriori destinazioni. Il governo Draghi sta discutendo sulle nuove regole dell’emergenza Covid in termini di Green Pass, quarantene e norme scolastiche: tra le ipotesi vi sono l’estensione illimitata della validità del certificato verde per i vaccinati con tre dosi e la riduzione da 10 a 7 giorni dell’isolamento per i cittadini che hanno fatto il ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da febbraio basterà ilper arrivi da Ue, infatti il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente il. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche ulteriori destinazioni. Il governo Draghi sta discutendo sulle nuove regole dell’emergenza Covid in termini di, quarantene e norme scolastiche: tra le ipotesi vi sono l’illimitata della validità del certificato verde per icon tre dosi e la riduzione da 10 a 7 giorni dell’isolamento per i cittadini che hanno fatto il ...

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - Corriere : ?? Il green pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Lo ha deciso il governo in attesa della deci… - 76687505Roberto : RT @marioadinolfi: Ho chiare tutte le differenze, ma se un chirurgo rifiuta l’intervento “a chi non ha il green pass rafforzato” e il gover… - STEFANIAPALAZ15 : RT @MT_Meli_: La classe politica che commemora coralmente la Giornata della Memoria è la stessa che ha imposto al paese un certificato segr… -