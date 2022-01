Grande Fratello Vip | Aldo Montano rivela | “Nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi dice una cosa… ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) AlVip6, trae Alex Belli il rapporto è sempre più difficile. Lo schermidore e l’attore sono ormai fuori dalla Casa ma, durante il talk-web Casa Chi,hato: “La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stessodirei”. Poi ha aggiunto: “È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo”. Il riferimento è evidentemente al triangolo Belli-Duran-Sorge. Poiinfatti ha detto: “Io non ci credo minimamente, è tutta una roba montata: o all’inizio o strada facendo. Non mi diverte, anzi ha rotto le pa**e. Diciamo la verità. Io sono abbastanza stomacato da tutto quello che sento e ri-sento nel corso delle puntate da mesi. Credo che ...