Giusy Buscemi | il talento di rendere lode

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel lavoro e nella vita l'attrice non ama sentirsi al centro dell’attenzione, e preferisce valorizzare i pregi degli altri. Ha da sempre il dono dell’ascolto, come la psicologa che interpreta in tv

in Doc - Nelle tue mani 2: 'Anche Lucia avrà bisogno di essere aiutata come donna' Il successo di Doc - Nelle tue mani 2 è inarrestabile: anche la seconda puntata ha fatto registrare ...Sandri ( Giovanni Scifoni ), cui dà volto l'attrice mazarese. "Lucia è specializzata in disturbi post traumatici " ci svela - e aiuterà alcuni dottori a superare lo stress da Covid. ...Giusy Buscemi in Doc-Nelle tue mani 2: "Anche Lucia avrà bisogno di essere aiutata come donna" Il successo di Doc-Nelle tue mani 2 è inarrestabile: anche ...Una narrazione intensa con il focus sulla pandemia; ma anche un messaggio di rinascita e speranza sul tanto agognato ritorno alla normalità, con tutti i problemi connessi al diffuso stress post trauma ...