GF Vip 6: Lulù Selassiè non ne può più del triangolo Belli-Duran-Sorge (Di giovedì 27 gennaio 2022) La principessa etiope è stanca della continua visibilità che in ogni puntata hanno i tre vipponi: "Perché non ci lasciano tutti in camera e ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) La principessa etiope è stanca della continua visibilità che in ogni puntata hanno i tre vipponi: "Perché non ci lasciano tutti in camera e ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

gf_vip_news : Vi piace Lulù?#GFVIP - FlavianaSantor2 : NGF VIP, l’amore pazzesco tra Manuel e Lulù: cosa fa lui da casa mentre la guarda in tv. Momento toccante… - mattino5 : L'uscita di #Manuel dal #GFVIP tra i baci a Lulù e le lacrime degli inquilini #Mattino5 - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Grande Fratello Vip, Lulù Selassié sbotta: “Non ce la faccio più, vorrei sbattermi qualcosa in testa”. La sfuriata contro… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Lulù Selassié sbotta: “Non ce la faccio più, vorrei sbattermi qualcosa in testa”. La sfuriata… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù GF Vip, Lucrezia Selassié trova una sorpresa di Bortuzzo: la reazione Bortuzzo ha dovuto lasciare anticipatamente il GF Vip a causa di problemi di salute e, ovviamente, Lulù è molto triste di dover proseguire da sola il suo percorso nella casa del reality show. Una ...

Gf Vip, la dichiarazione d'amore toccante di Lulù per Manuel: 'Me lo sento che succederà' Nel confrontarsi con Manila Nazzaro, Lulù Selassié ha spiegato ciò che ha provato per Manuel e cosa sente adesso. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from Bensound.com

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News Bortuzzo ha dovuto lasciare anticipatamente il GFa causa di problemi di salute e, ovviamente,è molto triste di dover proseguire da sola il suo percorso nella casa del reality show. Una ...Nel confrontarsi con Manila Nazzaro,Selassié ha spiegato ciò che ha provato per Manuel e cosa sente adesso. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from Bensound.com