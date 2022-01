Elisabetta Gregoraci confessa la sua grande paura su Instagram (Di giovedì 27 gennaio 2022) Elisabetta Gregoraci ha deciso di aprire il suo cuore ai fan, raccontando un avvenimento che ha cambiato la sua vita. Per farlo, ha condiviso alcune sue recenti foto, provenienti da uno shooting pubblicitario ad alto tasso di seduzione. Per esigenze di copione è in sella ad un cavallo, ed è stato questo lo spunto che ha permesso alla showgirl di rivelare una sua grande paura – ma anche il desiderio di superarla il prima possibile. Elisabetta Gregoraci, la paura per i cavalli La scorsa estate, Elisabetta Gregoraci ha girato alcuni shooting fotografici a dir poco sensuali, che in questi giorni ha deciso di condividere nuovamente sul suo profilo Instagram. Gli scatti sono decisamente belli: la ritraggono in un maneggio, a ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha deciso di aprire il suo cuore ai fan, raccontando un avvenimento che ha cambiato la sua vita. Per farlo, ha condiviso alcune sue recenti foto, provenienti da uno shooting pubblicitario ad alto tasso di seduzione. Per esigenze di copione è in sella ad un cavallo, ed è stato questo lo spunto che ha permesso alla showgirl di rivelare una sua– ma anche il desiderio di superarla il prima possibile., laper i cavalli La scorsa estate,ha girato alcuni shooting fotografici a dir poco sensuali, che in questi giorni ha deciso di condividere nuovamente sul suo profilo. Gli scatti sono decisamente belli: la ritraggono in un maneggio, a ...

world_francesco : Alla mia amica Elisabetta Gregoraci tanti cuori e tanti abbracci ???????? - NazioneLaSpezia : Evasione fiscale, Briatore assolto. Elisabetta Gregoraci: 12 anni di calvario giudiziario - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. Il maxi yacht e… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. Il maxi yacht e… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. Il maxi yacht e… -