Covid, verso il superamento del sistema dei colori delle regioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si va verso il superamento del sistema dei colori delle regioni, la semplificazione delle regole per le scuole e la proroga oltre i sei mesi della validita' del green pass per chi ha ricevuto il ...

