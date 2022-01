Covid, Gimbe: in Puglia calano i contagi e aumentano i ricoveri Bat e Brindisi le province più colpite (Di giovedì 27 gennaio 2022) Di Francesco Santoro contagi in calo per la prima volta dopo settimane in Puglia: diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 3.074) che le nuove infezioni (-12,2 per cento rispetto all’ultima rilevazione). Al contrario, i ricoveri sono in crescita: in area medica le ospedalizzazioni passano dal 23 al 24,8 per cento e la percentuale di occupazione dei posti letto in Rianimazione sale dal 12,8 al 13,3 per cento. Le province più colpite dal virus sono Barletta-Andria-Trani e Brindisi: rispettivamente con 2.745 e 2.401 nuovi positivi ogni 100mila residenti superano la più popolosa Bari (2.396), Taranto (2.283), Foggia (2.225) e Lecce che ha l’incidenza più bassa (2.030). È il quadro (meno sconfortante) che emerge dal report della Fondazione Gimbe ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 27 gennaio 2022) Di Francesco Santoroin calo per la prima volta dopo settimane in: diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 3.074) che le nuove infezioni (-12,2 per cento rispetto all’ultima rilevazione). Al contrario, isono in crescita: in area medica le ospedalizzazioni passano dal 23 al 24,8 per cento e la percentuale di occupazione dei posti letto in Rianimazione sale dal 12,8 al 13,3 per cento. Lepiùdal virus sono Barletta-Andria-Trani e: rispettivamente con 2.745 e 2.401 nuovi positivi ogni 100mila residenti superano la più popolosa Bari (2.396), Taranto (2.283), Foggia (2.225) e Lecce che ha l’incidenza più bassa (2.030). È il quadro (meno sconfortante) che emerge dal report della Fondazione...

