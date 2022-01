Cosa ti serve per realizzare in casa un home cinema pazzesco (Di giovedì 27 gennaio 2022) Creare un sistema di home cinema dentro casa è diventato un bisogno primario almeno da quando film, serie TV e sport sono diventati i nostri compagni contro la pandemia da Covid-19. E, vista la recente rivoluzione della TV in streaming con migliaia di contenuti a nostra disposizione spendendo pochi euro al mese, goderseli con un impianto sonoro e d’immagine degno di una sala cinematografica è oramai una prerogativa sognata da tanti. Anche perché, al contrario di quanto si potesse pensare qualche anno fa, imbastire una buona sala di home cinema non è così costoso come sembra: bisogna comunque mettere in preventivo una spesa di qualche migliaio di euro, ma non sono cifre proibitive come in passato. Innanzitutto, di Cosa abbiamo bisogno? Di uno schermo gigante o (meglio) ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Creare un sistema didentroè diventato un bisogno primario almeno da quando film, serie TV e sport sono diventati i nostri compagni contro la pandemia da Covid-19. E, vista la recente rivoluzione della TV in streaming con migliaia di contenuti a nostra disposizione spendendo pochi euro al mese, goderseli con un impianto sonoro e d’immagine degno di una salatografica è oramai una prerogativa sognata da tanti. Anche perché, al contrario di quanto si potesse pensare qualche anno fa, imbastire una buona sala dinon è così costoso come sembra: bisogna comunque mettere in preventivo una spesa di qualche migliaio di euro, ma non sono cifre proibitive come in passato. Innanzitutto, diabbiamo bisogno? Di uno schermo gigante o (meglio) ...

Advertising

openarms_it : Oggi ricordiamo il nostro tragico passato, ma il presente ci parla ancora di orrore e diritti negati. A cosa serve… - sinnlev_ : RT @MEETXMINTH: parlate, urlate se serve per ricordare cosa è successo in quei campi di concentramento; parlate di come venivano trattare e… - 14SMINGI : a cosa mi serve lo psicologo se ho le live di chan - Doctor_D03 : RT @MEETXMINTH: parlate, urlate se serve per ricordare cosa è successo in quei campi di concentramento; parlate di come venivano trattare e… - BolettiMassimo : Il 'green caz' serve x proteggere i sierati. Ma protegge il 'siero' o 1 codice QR???!!! Xchè se bastava il codice,… -