Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in arrivo un nuovo progetto: i primi dettagli (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme su un nuovo progetto: ecco la prima anteprima condivisa con i fan sui social Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser oltre ad amarsi follemente lavorano anche perfettamente in sintonia insieme su nuovi progetti. I due ex gieffini si sono conosciuti nel noto reality show di Canale 5, il loro amore è sbocciato all’interno della Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip 2. Dopo l’avventura non si sono mai più persi di vista e da oltre quattro anni si godono inseparabilmente innumerevoli avventure e fughe romantiche. Dopo aver debuttato come co-conduttori nel programma “Ex on the Beach”, ieri sera è andato in onda “Talk on the Beach”, due serate evento di gala suddiviso in due ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)insieme su un: ecco la prima anteprima condivisa con i fan sui socialoltre ad amarsi follemente lavorano anche perfettamente in sintonia insieme su nuovi progetti. I due ex gieffini si sono conosciuti nel noto reality show di Canale 5, il loro amore è sbocciato all’interno della Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip 2. Dopo l’avventura non si sono mai più persi di vista e da oltre quattro anni si godono inseparabilmente innumerevoli avventure e fughe romantiche. Dopo aver debuttato come co-conduttori nel programma “Ex on the Beach”, ieri sera è andato in onda “Talk on the Beach”, due serate evento di gala suddiviso in due ...

Advertising

Novella_2000 : Catturata la banda di ladri che ha rubato in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - zazoomblog : Cecilia Rodriguez incanta con una borsa Chanel senza tempo - #Cecilia #Rodriguez #incanta #borsa - infoitcultura : Cecilia Rodriguez incanta con una borsa Chanel senza tempo - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Furto in casa di Cecilia Rodriguez, beccati i ladri: uno somigliava a Tiziano Ferro #ignaziomoser #milano #tizianofer… - TMeravigliosi : RT @MediasetTgcom24: Furto in casa di Cecilia Rodriguez, beccati i ladri: uno somigliava a Tiziano Ferro #ignaziomoser #milano #tizianofer… -