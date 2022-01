Carlo e Camilla incontrano i sopravvissuti alla Shoah e inaugurano una mostra sulla memoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono stati il principe Carlo e la moglie Camilla a celebrare nel Regno Unito la Giornata della memoria. Mentre la regina Elisabetta continua la sua ‘pausa’ dagli impegni pubblici, ma sembra essersi completamente ripresa dai malori passati, il figlio ha visitato Buckingham Palace per ospitare una mostra molto speciale con i sopravvissuti all’Olocausto. Già nella giornata di lunedì, la coppia aveva fatto visita alla Queen’s Gallery per osservare da vicino Seven Portraits: Surviving the Holocaust. Il principe Carlo e Camilla ospitano l’evento con i sopravvissuti all’Olocausto Per le celebrazioni della Giornata della memoria, la Famiglia Reale inglese si è affidata al principe Carlo e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono stati il principee la mogliea celebrare nel Regno Unito la Giornata della. Mentre la regina Elisabetta continua la sua ‘pausa’ dagli impegni pubblici, ma sembra essersi completamente ripresa dai malori passati, il figlio ha visitato Buckingham Palace per ospitare unamolto speciale con iall’Olocausto. Già nella giornata di lunedì, la coppia aveva fatto visitaQueen’s Gallery per osservare da vicino Seven Portraits: Surviving the Holocaust. Il principeospitano l’evento con iall’Olocausto Per le celebrazioni della Giornata della, la Famiglia Reale inglese si è affidata al principee ...

