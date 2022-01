Adani | “La Juventus deve puntare alla rimonta scudetto”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lele, ha commentatoGazzetta dello Sport, l’andamento attuale della. “Il motivo dell’andazzo non tanto positivo della, non va cercato nella rosa ma bensì nel gioco proposto finora. Se non cambia il gioco, è difficile che un solo giocatore, ad esempio il nuovo acquisto Vlahovic, possa cambiare il gap che si è creato in questi mesi. C’è da dire che i bianconeri comunque, sono tanti punti sotto ma, per giocatori e spese effettuate, non possono rifiutarsi diallo, sognando una straordinaria” SportFace.

, Vlahovic colpo ok ma i dubbi restano: il parere die Parolo Dusan Vlahovic © LaPresseMarco Parolo, oggi a 'DAZN', spiega che per Vlahovic potrebbe esserci qualche problema di ...Perinfatti lanei singoli può giocarsela tranquillamente con l'Inter. Il problema è il collettivo e l'idea di gioco che in questo momento non è riuscito a costruire in maniera ...Daniele Adani, ex calciatore e telecronista, esprire la sua opinione sull'andamento non ottimale della Juventus in campionato ...L'ex difensore Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni al La Gazzetta dello Sport: "La Juventus aveva giàuna rosa da primo posto e con Vlahovic ...