A che ora inizia Berrettini-Nadal: programma semifinale Australian Open, tv, dove vederla (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’appuntamento con la storia per Matteo Berrettini è segnato per l’alba italiana di domani. Il tennista romano cerca di diventare il primo italiano di sempre a raggiungere la finale degli Australian Open e per farlo dovrà superare una leggenda come Rafael Nadal. In palio non c’è solo l’ultimo atto dello Slam Australiano, ma anche la possibilità di diventare il nuovo numero cinque del ranking mondiale (per Matteo sarebbe la miglior classifica di sempre). Entrambi i tennisti sono reduci da due vittorie al quinto set dopo essere stati avanti per 2-0 nella partita. Berrettini ha sconfitto il francese Gael Monfils, mentre Nadal ha superato il canadese Denis Shapovalov. L’italiano e lo spagnolo si ritrovano nuovamente in una semifinale Slam, dopo quella del ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’appuntamento con la storia per Matteoè segnato per l’alba italiana di domani. Il tennista romano cerca di diventare il primo italiano di sempre a raggiungere la finale deglie per farlo dovrà superare una leggenda come Rafael. In palio non c’è solo l’ultimo atto dello Slamo, ma anche la possibilità di diventare il nuovo numero cinque del ranking mondiale (per Matteo sarebbe la miglior classifica di sempre). Entrambi i tennisti sono reduci da due vittorie al quinto set dopo essere stati avanti per 2-0 nella partita.ha sconfitto il francese Gael Monfils, mentreha superato il canadese Denis Shapovalov. L’italiano e lo spagnolo si ritrovano nuovamente in unaSlam, dopo quella del ...

