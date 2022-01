Zingaretti: “No alla Dad quando bambini e ragazzi sono vaccinati e non ci sono sintomi” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – “Le attività scolastiche non vanno sostituite dalla Dad quando bambini e ragazzi sono vaccinati e non ci sono sintomi. Su questo c’è bisogno di un intervento chiaro a tutela delle famiglie e della scuola. Si può combattere il Covid e semplificare la vita alle persone con regole chiare”. Lo afferma sui suoi canali social il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – “Le attività scolastiche non vanno sostituite dDade non ci. Su questo c’è bisogno di un intervento chiaro a tutela delle famiglie e della scuola. Si può combattere il Covid e semplificare la vita alle persone con regole chiare”. Lo afferma sui suoi canali social il presidente della Regione Lazio Nicola, ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

