Venezia | Poggi | «Aramu? Non è sul mercato Improbabili Dagba e Alario»

Il Dt del Venezia, Paolo Poggi, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Ullmann Paolo Poggi ha parlato del mercato del Venezia. Le sue parole durante la presentazione di Ullmann: Aramu – «Non è sul mercato, anche se ogni giorno leggo di interessamenti. Resterà con noi e sarà importante per la salvezza». INNESTI – «Dovremo prendere un terzino destro con l'uscita di Mazzocchi. In mezzo siamo coperti nonostante l'infortunio di Vacca». Dagba-Alario – «E' improbabile l'arrivo di entrambi, così come Kaio Jorge. Non sono percorribili per noi». USCITE – «Stiamo ricevendo richieste per diversi ragazzi che vogliono andare a giocare. St.Clair cambierà maglia cosi come Serena e Carotenuto. Vogliamo lasciarci l'ultimo giorno ...

