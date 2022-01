Variante Omicron, al via la sperimentazione dei nuovi vaccini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) a mRna. Il nuovo siero potrebbe essere disponibile già a marzo La Variante Omicron ormai è dominante in tutta Europa e, nonostante sia meno pericolosa, è altamente infettiva. Inoltre, questa Variante sarebbe in grado di “bucare” i vaccini e infettare anche chi ha la quarta dose. Le case farmaceutiche Pfizer-Bionthec e Moderna sono da tempo a lavoro per la nuova formula del vaccino in grado di bloccare Omicron. Stanno, infatti, per prendere il via i test clinici sulla versione aggiornata del siero anti-Covid, che potrebbe essere commercializzato già a marzo 2022. Leggi anche: DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? I POSSIBILI SCENARI PER IL GOVERNO La sperimentazione vedrà coinvolti adulti fino a 55 anni. Sono esclusi gli over 55 perché l’obiettivo “è quello di esaminare la risposta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) a mRna. Il nuovo siero potrebbe essere disponibile già a marzo Laormai è dominante in tutta Europa e, nonostante sia meno pericolosa, è altamente infettiva. Inoltre, questasarebbe in grado di “bucare” ie infettare anche chi ha la quarta dose. Le case farmaceutiche Pfizer-Bionthec e Moderna sono da tempo a lavoro per la nuova formula del vaccino in grado di bloccare. Stanno, infatti, per prendere il via i test clinici sulla versione aggiornata del siero anti-Covid, che potrebbe essere commercializzato già a marzo 2022. Leggi anche: DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? I POSSIBILI SCENARI PER IL GOVERNO Lavedrà coinvolti adulti fino a 55 anni. Sono esclusi gli over 55 perché l’obiettivo “è quello di esaminare la risposta ...

