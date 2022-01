Trovate altre 93 tombe in una ex scuola cattolica in Canada (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Trovate altre tombe di nativi canadesi: le ricerche sono state effettuate su un perimetro di circa 14 ettari, dei 480 che compongono il sito dell'ex collegio della Missione di San Giuseppe, situato a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022)di nativi canadesi: le ricerche sono state effettuate su un perimetro di circa 14 ettari, dei 480 che compongono il sito dell'ex collegio della Missione di San Giuseppe, situato a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Canada, trovate altre 93 tombe in ex scuole cattoliche #canada - Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - giorgiomilitano : Isola Degli Internati, un posto dal fascino spettrale. Curiosi? Trovate tutto qui: - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Canada, trovate altre 93 tombe in ex scuole cattoliche #canada -