Tpl Toscana: un biglietto unico fra Firenze e Pontassieve a 75,20 euro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Città Metropolitana di Firenze attua dall'inizio di febbraio una sperimentazione tariffaria sulla tratta Pontassieve-Firenze per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2022

Tpl, abbonamento unico mensile per gli spostamenti da Pontassieve a Firenze Sperimentazione da febbraio ad aprile: si potrà viaggiare su treno, bus extraurbano, bus urbano e tramvia con un abbonamento al costo di euro 75,20 (67,40 prezzo su base Isee).

