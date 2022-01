Tennis: Australian Open, Sinner ko in tre set e Tsitsipas è in semifinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo e 11 del seeding, cede nettamente al 23enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Tsitsipas attende in semifinale il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e del tabellone e il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking Atp e del seeding. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jannikagli, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo e 11 del seeding, cede nettamente al 23enne greco Stefanos, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in poco meno di due ore di gioco.attende inil vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e del tabellone e il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking Atp e del seeding.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - Corriere : ?? MATTEO! - fanpage : 'NON VI SENTO'. Matteo #Berrettini dopo aver battuto Monfils conquistando la semifinale degli #AusOpen si è lasciat… - chiara : RT @Eurosport_IT: Comunque applausi per il torneo di Jannik ?? #Sinner | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS - evelina_fraser : RT @Eurosport_IT: Comunque applausi per il torneo di Jannik ?? #Sinner | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS -