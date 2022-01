Tempesta d’amore, anticipazioni 27 gennaio: la grande decisione di Robert (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che giovedì 27 gennaio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d’amore, anticipazioni 27 gennaio Nel corso della nuova puntata di Tempesta d’amore, Benni confiderà al Saalfeld che il dolore che Cornelia le ha recato quanto era ancora solamente un bambino lo ha segnato a vita. Robert deciderà di farlo lavorare nelle cucine del Furstenhof. (l’articolo continua dopo la foto.) Florian darà ad Erik la grande tregua richiesta: lo denuncerà solamente dopo la morte di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache giovedì 272022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.27Nel corso della nuova puntata di, Benni confiderà al Saalfeld che il dolore che Cornelia le ha recato quanto era ancora solamente un bambino lo ha segnato a vita.deciderà di farlo lavorare nelle cucine del Furstenhof. (l’articolo continua dopo la foto.) Florian darà ad Erik latregua richiesta: lo denuncerà solamente dopo la morte di ...

