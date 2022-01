Sileri sbotta in Tv contro i No Vax. “Per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile. Il non-vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo perché il non-vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”. È quanto ha detto ieri sera, durante la puntata di DiMartedì (qui il video), il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Questi criticano tutti il Green pass, criticano il tampone, criticano il vaccino, però quando vengono in trasmissione ‘ce vengono’, in alcune trasmissioni viene chiesto il Green pass o il tampone, quindi per venire in televisione a farsi vedere la regola…”, ha sottolineato l’esponente dell’esecutivo. “Il mio destino politico è segnato con la legislatura – ha detto ieri Sileri parlando a margine del voto sul Quirinale – perché ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Noi perglivila, come stiamo facendo perché il non-e chi nonle”. È quanto ha detto ieri sera, durante la puntata di DiMartedì (qui il video), il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. “Questi criticano tutti il Green pass, criticano il tampone, criticano il vaccino, però quando vengono in trasmissione ‘ce vengono’, in alcune trasmissioni viene chiesto il Green pass o il tampone, quindi per venire in televisione a farsi vedere la regola…”, ha sottolineato l’esponente dell’esecutivo. “Il mio destino politico è segnato con la legislatura – ha detto ieriparlando a margine del voto sul Quirinale – perché ...

