Significativo calo del prezzo per iPhone 13 su Amazon il 26 gennaio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un13 rosa da 128GB di memoria interna, dispositivo che supuò essere acquistato con unscontato. Inizia quindi a calare il costo dell’ultimo top di gamma di casa Apple, ma vediamo più nel dettaglio l’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce. Notiamo come sia stato applicato uno sconto del 10% sulda listino, che era di 939 euro, per questo13 rosa da 128GB di memoria interna. Abbassamento delper13 suoggi 26Un aggiornamento doveroso, dunque, dopo quello di alcuni giorni fa. Ciò significa che attualmente tale top di gamma di stampo Apple può essere acquistato al costo di 879 euro. Si è arrivati ...

Advertising

MrEfis79 : RT @Agenzia_Ansa: La pandemia ha avuto 'un impatto significativo' sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9% nel 2020.Tuttavia,… - PoveroUn : RT @Agenzia_Ansa: La pandemia ha avuto 'un impatto significativo' sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9% nel 2020.Tuttavia,… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La pandemia ha avuto 'un impatto significativo' sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9% nel 2020.Tuttavia,… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: La pandemia ha avuto 'un impatto significativo' sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9% nel 2020.Tuttavia,… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La pandemia ha avuto 'un impatto significativo' sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9%… -

Ultime Notizie dalla rete : Significativo calo

OptiMagazine

Le borse asiatiche ieri hanno deciso di non fidarsi, e sono retrocesse in modo, ... Così il saldo è negativo ( - 1,22%), ma la seduta non può essere definita di. Piuttosto la ...È un problema, anche e soprattutto per gli industriali del Nord che non riescono a ... Questa stessa analisi prevede un drasticodel Pil in assenza di soluzioni risolutrici che ...Nel 2021 le restrizioni ai viaggi applicate dai vari Paesi per limitare il diffondersi della pandemia hanno continuato a condizionare in maniera significativa l'andamento del traffico passeggero del S ...L’intreccio tra demografia, lavoro e migrazioni sarà uno dei temi fondamentali di quest’anno e del prossimo futuro. I dati recenti in materia sono preoccupanti, ...