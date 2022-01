Sei una donna “bassa”: hai una vita più lunga dice la ricerca! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le donne basse hanno una vita più lunga: vediamo cosa dicono le ricerche scientifiche e perché il segreto di bellezza sta nelle dimensioni. Ecco di cosa si tratta. Nel corso degli ultimi anni alcuni ricercatori hanno fatto una scoperta sconvolgente: le donne basse hanno maggiori possibilità di vivere più a lungo e meglio. Quante volte L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le donne basse hanno unapiù: vediamo cosa dicono le ricerche scientifiche e perché il segreto di bellezza sta nelle dimensioni. Ecco di cosa si tratta. Nel corso degli ultimi anni alcuni ricercatori hanno fatto una scoperta sconvolgente: le donne basse hanno maggiori possibilità di vivere più a lungo e meglio. Quante volte L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Lucaargentero : A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…se… - reportrai3 : Il generale del Sismi testimone dei depistaggi sulla strage di Bologna: «Sei minuti dopo la bomba il mio capo mi ha… - Eurosport_IT : Due anni senza Kobe Bryant... Sei sempre nei nostri cuori! ???? I nostri ricordi più belli ??… - reinadelnulla : ho recuperato la parte relativa ad Aisha del dt di ieri e mi sono commossa parecchio. Aisha sei una donna forte e q… - TheresTim : @Irene70244132 @fermisothomas infatti era una battuta si sa che si sviene giù e non su mica sei una fata -