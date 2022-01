Riparte la Formula E: tutto il Mondiale in diretta sul canale 20 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta le gare del Campionato del Mondo di «Formula E» 2022. La nuova stagione della competizione giunta all’ottava edizione, prende il via venerdì 28 gennaio, alle ore 17.30, con l’E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita. Il giorno successivo, sabato 29, spazio quindi alla Gara 2, sempre su L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette inle gare del Campionato del Mondo di «E» 2022. La nuova stagione della competizione giunta all’ottava edizione, prende il via venerdì 28 gennaio, alle ore 17.30, con l’E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita. Il giorno successivo, sabato 29, spazio quindi alla Gara 2, sempre su L'articolo

