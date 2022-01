**Quirinale: voto per Enrico Michetti** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Un voto anche per il candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni per il Comune di Roma, Enrico Michetti, nella terza votazione per il Presidente della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Unanche per il candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni per il Comune di Roma,Michetti, nella terza votazione per il Presidente della Repubblica.

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Intollerabile impedire alla Cunial di votare. Falsa emergenza sanitaria non può prevalere su prerogative… - christianrocca : Quirinale, avanza inesorabile la candidatura di Federico Cherubini. Senza il voto di @matteorenzi. #CherubiniQuirinale #Vlahovic - borghi_claudio : Mancato il voto per incontro in corso... (Questo è quello di ieri) Voterò alla seconda chiama. #Quirinale - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Altolà del #Pd. “Se si spacca la maggioranza, un minuto dopo si va al voto”. Boccia avverte #Salvini: “Il Presidente de… - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Oggi #FdI voterà #Crosetto, lo stallo di questi giorni un insulto agli italiani. Il presidente della Repubblica lo el… -