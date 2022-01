Quirinale | terzo voto | schede bianche si tingono | è tempo di scelte

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La fumata nera ci sarà anche alma leiniziano a tingersi e, in qualche modo, anche ilda king maker per il leader della Lega Matteo Salvini sta per scadere. Bisogna ...

Advertising

TeresaBellanova : Terzo giorno di votazione. @ItaliaViva sta lavorando ad una soluzione unitaria capace di dare risposte alle problem… - TgLa7 : #Quirinale: centrodestra conferma scheda bianca a terzo voto - LaStampa : Elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. In corso il terzo scrutinio, contat… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, centrodestra indica scheda bianca anche al terzo scrutinio #presidentedellarepubblica #martedì #carlonordi… - alessdm57 : RT @TeresaBellanova: Terzo giorno di votazione. @ItaliaViva sta lavorando ad una soluzione unitaria capace di dare risposte alle problemati… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale terzo

, i 63 grandi elettori di FdI votano Crosetto alscrutinio Fonti ai massimi livelli di Fratelli d'Italia assicurano ad Affaritaliani.it che il partito guidato da Giorgia Meloni (63 ...... Ettore Licheri , arrivando a Montecitorio per ilgiorno di votazioni per il nuovo Capo dello ... Il Paese non può permetterselo' Vedi Anche, Bernini: 'Non accetteremo altri veti. ...Roma, 26 gen. (askanews) - 'Credo che tutti possono essere i nomi, purché qualificati e autorevoli, ma che abbiano il pre-requisito di ...Alle 11 si procede con la votazione. Centrodestra: 'Voteremo scheda bianca'. Tajani: 'Berlusconi insiste perché il nostro schieramento voti unito'. Pd, M5s e Leu confermano scheda bianca ...