Quirinale | Salvini “Fatti nomi di altissimo profilo | basta veti”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per provare a offrire la scelta al Parlamento e al Paese perdi altodi centrodestra, ma non posso permettere che rimaniamo fermi per giorni e giorni con dei no e con tutti idella sinistra. Noi abbiamo fatto deidi”. Così il segretario della Lega Matteo. “Sono orgoglioso della qualità delle proposte del centrodestra. Troppi i no a Casellati, Tremonti, Frattini, Nordio. Quindi consiglio a tutti voi di tenere i telefoni accesi perchè sarà una notte di lavoro. Io continuo a ritenere che Draghi sia prezioso nel suo ruolo di coordinatore e di regista al governo e penso che senza di lui ci saranno tanti problemi di navigazione”, ha aggiunto. Quanto al presunto incontro nel pomeriggio con ...