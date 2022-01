Quirinale: Letta, 'da c.destra no a Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "È una trattativa difficile perché dal centrodestra sono arrivati tutti no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in sì". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd. "Per ora il centrodestra nella sua interezza ha detto di no a tutte le nostre ipotesi di personalità terze: Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi", ha detto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "È una trattativa difficile perché dal centrosono arrivati tutti no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in sì". Così Enricoall'assemblea dei grandi elettori Pd. "Per ora il centronella sua interezza ha detto di no a tutte le nostre ipotesi di personalità terze:", ha detto.

